Küçük Hülya'nın Hayali Gerçek Oldu

Şanlıurfa'da küçük kızın hayali gerçek oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çektiği video ile sosyal medya üzerinden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ulaşan küçük kız, hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu. Bir anda Başkan Kuş'u akülü sandalye ile evinde gören küçük kız, büyük mutluluk yaşadı.

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpnebi Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki cam kemik hastası Hülya Çakır, ailesinin desteğiyle çektiği videosunu Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a sosyal medya üzerinden iletti. Videolu mesajında "Başkanım, ben sizden bir akülü araç istiyorum. Dışarıya çıkıp gezemiyorum. Ameliyat oldum bir de çok sıkılıyorum. O yüzden sizden bir araba istiyorum" diyerek, bir akülü araç isteyen küçük kızın talebine, Mehmet Kuş sosyal medyadan cevap vermiş, isteğini bizzat yerine getireceği sözünü vermişti.

Verdiği sözü unutmayan birkaç gün içinde yerine getiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün, Eyyüpnebi Mahalle Muhtarı Mahmut Karakuşlu ve Belediye Meclis Üyesi Hamza Göktaş ile birlikte küçük Hülya'nın evinin kapısını çaldı. Başkan Kuş'u ve kendisine ayrıca söz veren Muhtar Mahmut Karakuş'u karşısında gören küçük Hülya'nın sevinci gözlerine yansıdı. Başkan Kuş'la bir süre sohbet eden ve sevincini dile getiren küçük kız, kendisine hediye edilen akülü aracına binerek çevresine gülücükler dağıttı.

Çakır ailesi, küçük kızlarının hayalini gerçeğe dönüştüren Başkan Kuş'a, Muhtar Karakuşlu'ya ve diğer misafirlere teşekkür etti. Başkan Kuş da her zaman çocukları özellikle engelli çocukları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.