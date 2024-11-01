Küçükçekmece'de Çukurda Boğulma Davası

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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin 10 şüpheli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamede, şüphelilerin kusur durumları yer aldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Nisan'da maktul Eda Nur Gezer'in akrabaları 18 yaşından küçük S.Y. ve Gülseren Yaşar'la birlikte piknik yapmak için Menekşe Sahil Parkına gittiği anlatıldı.

İddianamede, Gezer'in, akrabası olan diğer çocuklarla oyun oynadığı sırada park içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) açılan çukura düştüğü belirtildi.

Parktaki içi su dolu çukurun 428 santimetre uzunluğunda, 205 santimetre genişliğinde ve 135 santimetre derinliğinde olduğu aktarılan iddianamede, olayın ardından hastaneye götürülen Gezer'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlatıldı.

Boğularak öldüğü tespit edildi

İddianamede, Gezer'in otopsi raporuna yer verilerek, ölümünün suda boğulmayla gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda Menekşe Sahil Parkı içerisindeki iç tesisat hatlarının bakım ve onarımından İSKİ idaresinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı belirtilen iddianamede, kazı çalışmasının sorumluluğunun İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yükümlülüğünde çalışan İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de olduğu ifade edildi.

İddianamede, Gezer'in ölümünün ardından olay yerinde yapılan keşifte, açılan çukurun oyun parkına 10-15 metre mesafede olduğu belirtilerek, çukurdaki suyun fokurdadığı, yüzeye çıkarak baloncuk oluşturduğu, toprağın belli bölümlerinde zeminin yumuşayarak balçık kıvamına geldiği kaydedildi.

Parktaki su arızası sonunu giderilmedi

İddianamede, keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi.

Raporda, kazı alanında Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne uygun şekilde işlem yapılmadığı anlatılarak, "Kazı alanının etrafının kapatılmadığı, kazı alanına giriş ve çıkışların engellenmediği, önlem alınmadığı, bölgedeki çukura düşme sonucu meydana gelebilecek riskler konusunda bölgede bulunan veya bulunacak kişi ve kişilerin bilgilendirilmesine yönelik tehlikeli bölgenin işaretlenmediği, buralara görünür şekilde uyarı levhalarının konulmadığı, yapılan kazı çalışmasının ehil bir kişi gözetim ve denetiminde yapılmadığı kanaatine varılmıştır." denildi.

İddianamede, elde edilen bilgilere göre parktaki su arızasının 31 Mart'tan itibaren başladığı aktarılarak, konunun İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye iletildiği, üzerinden bir ay geçmesine rağmen olay gününe dek sorunun giderilmediği bilgisine yer verildi.

Parka götüren akraba da kusurlu bulundu

İddianamede, şüphelilerin kusur durumuna ilişkin değerlendirme de yapıldı.

Buna göre, şüphelilerden İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun ve Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban asli, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörlüğü yapan Sezai Ayhan, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, tesisat ustası Fayık Cansu ve tekniker Furkan Keleş ise tali kusurlu bulundu.

Maktul Gezer'i parka getiren akrabası S. Y. hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan soruşturma başlatılsa da 18 yaşından küçük olduğu için dosyasının ayrıldığı vurgulanan iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Çocuğu parka getiren ve bakım sorumluluğunu üstlenen yetişkin şahısların çocuğun ebeveynlerinin yerine sorumluluk üstlendikleri anlaşılmaktadır. Çocuğun yaşı itibarıyla kontrol ve gözetim altında bulundurulması olağan, beklenen, zorunlu bir durumdur. İş makinaları veya ekipmanlarıyla çalışma yapılan, su biriken, çukur ve tehlikeli bir alanın yakınında bulunmaları, güvenlik görevlileri tarafından olay öncesinde farklı nedenlerle uyarılmalarına rağmen çocuğu kendi haline bırakmaları üstlenmiş oldukları ebeveyn sorumluluğunu yerine getirmediklerini göstermektedir. Olayın gerçekleşme şekli itibarıyla nedensellik bağı açısından esasen sorumlu tutulmaları olağan bir durum olmamasına rağmen, küçük yaştaki çocuğu çalışma yapılan açık ve tehlikeli bir alanda korumasız bırakmalarının ölümlü bir olayın gerçekleşmesine muhtemel etkisi nedeniyle S.Y'nin tali kusurlu olarak değerlendirilmesi kanaatindeyiz."

Taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar ceza istendi

10 şüphelinin tamamının "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, 5 Mayıs'ta tutuklanan tekniker Furkan Keleş'in de 9 Ağustos'ta tahliye olduğu belirtildi.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Akyol hakkında takipsizlik kararı verildiği aktarılan iddianame, Başsavcılık tarafından onaylandı.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde şüphelilerin yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.