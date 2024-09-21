Küçükçekmece'de Kitap Günleri Başlıyor - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Kitap Günleri Başlıyor

2. Küçükçekmece Kitap Günleri 28 Eylül-6 Ekim'de Sefaköy Atatürk Parkı'nda düzenlenecek.

21.09.2024 20:17
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Küçükçekmece Kitap Günleri", 28 Eylül- 6 Ekim'de Sefaköy Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle düzenlenen etkinlik bu yıl, "Küçükçekmece'de Kitap, Kitapta Hayat Var" sloganını taşıyor.

Onur konuğu toplum bilimci akademisyen Emre Kongar'ın açılış oturumuyla başlayacak etkinlikte 50'ye yakın yazar ağırlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, kültür sanat ve edebiyatın birleştirici gücünü Küçükçekmece'de bir kez daha deneyimleyecekleri için heyecanlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yerel yöneticiler olarak biliyoruz ki bir kentin gelişmesi için yaptığımız yollar, kaldırımlar yeterli değildir. Asıl olan bilim, kültür, sanat ve edebiyatı, kentle buluşturuyorsak, o kentin gelişmesine, güçlenmesine katkı sunuyoruz demektir. Kitap tutkunlarını, edebiyat dünyasının usta isimleriyle buluşturacağımız Kitap Günleri'nin ikincisini düzenlemenin heyecanını paylaşırken, ilçemizde kültürel zenginliğimizi büyütmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 9 gün boyunca birbirinden değerli yazarlar, fikir insanları ve yayınevleri ile buluşma şansına sahip olacağız."

Bu yıl İlber Ortaylı, Merdan Yanardağ, Serhan Kansu, Murat Menteş, Veli Ağbaba, Tansu Özcan, Serhan Asker, Barış İnce, Adnan Özyalçıner, Şeyhmus Diken, Mehmet Erte, Betül Kanbolat ve Zülal Kalkandelen'in arasında bulunduğu birçok kişi etkinliğe konuk olacak.

Çocuklar için animasyon ve oyunlar üzerine atölyeler düzenlenecek. Ayrıca fuara genç yazarlar, akademisyenler, kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri katılacak.

Etkinlik 9 gün boyunca 10.00- 21.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA

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