Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: 2 Ölü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletin belediyeye ait temizlik aracına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
D-100 kara yolu Bakırköy istikametinde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet, belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
