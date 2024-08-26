Kudüs'teki kiliselerden ateşkes çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kudüs'teki kiliselerden ateşkes çağrısı

İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılar nedeniyle milyonlarca insan yerinden edilirken, Kudüs'teki kiliseler taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

26.08.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'de 10 ayı aşkın süre önce başlattığı saldırılar nedeniyle milyonlarca insan yerinden edilirken, Kudüs'teki kiliseler taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Kudüs'teki yerleşik kiliselerden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Kudüs'teki Patrikler ve Kiliselerin liderleri olarak bizler, bir kez daha savaşan tarafların liderlerinden barış için hızlı bir anlaşmaya varılması yönünde bizim ve uluslararası toplumun çağrılarına kulak vermelerini istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'de milyonlarca kişinin yerinden edildiği, evlerinin yıkıldığı ve her hafta yüzlerce sivilin "ayrım gözetilmeksizin" öldürüldüğü hatırlatılarak, "sayısız insanın açlığa, susuzluğa ve bulaşıcı hastalıklara katlanmaya devam ettiği" vurgulandı.

Gazze'de ateşkes müzakerelerinin, tarafların "siyasi kaygıları" nedeniyle uzadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun gerilimi tırmandırmaktan başka bir işe yaramadığı ve tam anlamıyla bölgesel savaşın eşiğine gelinmesine neden olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, taraflara, uluslararası meşruiyete sahip iki devletli çözümün benimsenmesi yoluyla bölgede adil ve kalıcı barışı teşvik edecek somut adımlar atmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çağrıları bölgede yaşayan herkesin menfaatleri doğrultusunda yaparken, dini sorumluluğumuz altındaki Hıristiyan topluluklar için özel bir endişe duyduğumuzu ifade ediyoruz. Bunlar arasında Gazze'deki Aziz Porphyrios Ortodoks Kilisesi ve Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne sığınanların yanı sıra El-Ehli Baptist Hastanesinin cesur personeli ve onların bakımı altındaki hastalar da yer almaktadır."

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sık sık yaptığı tahliye tehditleri kapsamında Gazze'deki Filistinlileri sürekli bir yerden başka bir yere taşınmaya zorluyor.

BM verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi.

İsrail'in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinliler, sığındıkları bölgelerde zor şartlarda ilkel çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Kudüs, Uluslararası, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs'teki kiliselerden ateşkes çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
11:34 Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi
11:24 Gençlik yıllarına döndüler Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan’ın filtresinden nasibini aldı Gençlik yıllarına döndüler! Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan'ın filtresinden nasibini aldı
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 00:28:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kudüs'teki kiliselerden ateşkes çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement