Kula'da TIR Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

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1) KULA'DA TIR, KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'ın aynı yönde seyir halinde olan bir kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat, 19.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. İddiaya göre Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Yiğit Taki Erturan idaresindeki 01 NT 271 plakalı TIR, aynı yönde seyir halinde olan Cengiz Avcı idaresindeki 64 KT 958 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR'ın kupası hurdaya dönerken, kamyon ise devrilerek 500 metre sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR'ın kupasında sıkışan sürücüyü dışarı çıkarırken, devrilen kamyonun sürücüsü ise kendi imkanları ile dışarı çıktı. Öte yandan, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi alarak kontrollü geçiş sağladı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın sonunda sıkıştığı yerden kurtarılan TIR sürücüsü Erturan ile devrilen kamyondan kendi imkanları ile çıkan sürücü Avcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı sürücülerin hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.