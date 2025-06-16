Kültür Sanat Buluşmaları Ankara\'da Gerçekleşti

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen 6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları, Ankara'da gerçekleştirildi.

Hamamönü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, 2013'te kurulan derneğin 12 yılda yüzlerce etkinliğe imza attığını söyledi.

Gökdemir, derneğin Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları projesiyle Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini kamuoyuna tanıttıklarını, destinasyon haberciliği alanında verdikleri uygulamalı eğitimlerle bugüne kadar yaklaşık 600 gazeteci ve 50 ilin projeden faydalandığını aktardı.

Proje kapsamında bu yıl yapılacak buluşmalar için Adıyaman, Siirt, Bitlis ve Van'ı seçtiklerini belirten Gökdemir, "27-29 Haziran'da Adıyaman'da Kommagene uygarlığının izlerini, 24-25 Temmuz'da Siirt'te çok kültürlü yaşamın derinliklerini, 26-28 Temmuz'da Bitlis'te taş işçiliğinin eşsiz örneklerini ve 28-29 Temmuz'da Van'da Urartu medeniyetinin görkemli kalıntılarını keşfedeceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, iç turizmi 81 ile yaygınlaştırma çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Gökdemir, projeye destek veren Adıyaman, Siirt, Bitlis ve Van illerinin yerel yöneticileri ile kurum ve kuruluşlara da teşekkürlerini sundu.

Şoförler ebru sanatıyla tanışacak

Sanatı, toplumun her kesimiyle buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Gökdemir, bu doğrultuda Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile yeni bir işbirliği protokolüne imza attıklarını, bu kapsamda oda üyesi şoförlerin ebru sanatıyla tanıştırılacağını anlattı.

Kültür ve sanatın, belli kesimin ayrıcalığı değil, toplumun tamamının ortak değeri olması gerektiğini söyleyen Gökdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Şoför esnafı da kendi ebru çalışmalarını oluşturacak. Biz istiyoruz ki, ortaya çıkan bu eşsiz desenler sadece birer sanat ürünü olarak kalmasın. O ebrular, akşam evlerine döndüklerinde eşlerine ve çocuklarına hediye edilsin. Şoför esnafımız, bu anlamda yalnızca bir örnektir. Sanatın, her vatandaşın gündelik yaşamında bir yer bulması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, sanat, insanı yüceltir, toplumları birleştirir, ortak kimlik inşa eder. Bu anlayışla yolumuza devam ederken, 12 yıldır bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve artık onursal başkanımız diyebileceğim aynı zamanda sanatçı ve yazar kimliği de bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sayın Sanem Arıkan'a da teşekkürlerimi iletiyorum."

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın ise şoför esnafına yönelik olumsuz algıları kırmak ve şoförlüğün yalnızca direksiyon başında geçen bir meslek olmadığını göstermek istediklerini belirterek, ebru sanatçısı Ayşegül Akyürek ile birlikte ebru teknesinin başına geçip ilk çalışmayı yaptı.

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, şoför esnafının turizme katkısına vurgu yaparak, Ankara'daki şoförlerin işlerine saygılı ve değerli bir topluluk olduğunu belirtti.

Arıkan, yapılan işbirliğiyle şoför esnafına günün yorgunluğunu ve stresini atabilecekleri bir hobi edindirmeyi amaçladıklarını söyledi.