Kültürel Etkileşim Buluşmaları Ankara'da

Ankara Kent Konseyince, Gençlik Parkı'nda "2. Başkent Uluslararası Kültürel Etkileşim Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, ülkelerine özgü kıyafetleri ve çalgıları ile Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Kuzey Osetya, Gürcistan, Moldova, Özbekistan, Gagavuzya, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İran'dan olmak üzere 14'ün üzerinde halk dansları topluluğu yer aldı.

Ülkeler arasında kültür ve sanat alışverişi ile dostluk ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan etkinliğin açılışında konuşan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yaklaşık bir hafta önce Ankara'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlattı.

Bu etkinliğin bu kapsamda düzenlendiğini belirten Yılmaz, "Türk dünyasının merkezi ve kalbinin Ankara olduğunu bugün ilan ediyoruz. Bugün burada sadece farklı ülkelerden dans ve folklor ekipleri değil, aynı ritimde atan bütün yürekler olarak bir araya geldik." dedi.

Geleneksel ve çağdaş sanatın bir araya getirdiği, somut ve somut olmayan kültürel mirasın paylaşıldığı buluşmaların önemine işaret eden Yılmaz, kültürel akrabalığın, genetik akrabalıktan çok daha değerli olduğunu ifade etti.

"Bu buluşma, farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürecek"

Başkent etkileşim buluşmalarının, kültürel renklerin buluştuğu eşsiz bir dayanışma sahnesi halini aldığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu buluşma, farklılıklarımızı birer zenginliğe dönüştürecek, büyük bir gönül sofrası oluşturacak. Farklılıklarımızdan değil, müştereklerimizden beslenmemiz gerektiğini tekrar dünyaya ilan edecek. Halk dansları sadece hareketin değil, hafızanın, yaşanmışlıkların, bedel ödenmişliklerin, yokluğun, cesaretin, mücadelenin, kimliğin ve sahnedeki bütün güzelliklerin dilidir. Ankara artık kültürel etkileşimin kalbinin arttığı, renklerin birbirine karıştığı, seslerin birbirini tamamladığı, insanların birbirine dokunduğu buluşma meydanı olacak. Burada cem olacağız. Buradan yeniden haykıracağız. Bütün renklerimizle beraber yeniden kardeş olacağız. Çünkü kültürel etkileşim, barışın tohumu, sanatın sesi, insanlığın umududur, gücüdür, nefesidir, kalbidir, yüreğidir."

Konuşmaların ardından, halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi.