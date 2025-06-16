Kültürel Miras Sergisi Açıldı

Ankara'da Avrupa Birliği (AB) ve üye devletlerin desteklediği projelere yönelik fotoğraflardan seçilen karelerin yer aldığı "Paylaştığımız Kültürel Miras" isimli sergi açıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'nin ev sahipliğinde, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk, Ankara'da görev yapan diplomatlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Ossowski, burada yaptığı konuşmada, sergiyi açmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ne teşekkürlerini sundu.

Türkiye ile AB arasındaki ortaklığı güven temelinde büyüyen bir ortaklık olarak nitelendiren Ossowski, sergideki fotoğrafların Türkiye ile Avrupa'nın birlikte olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Öztürk de etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğa değinerek serginin Türkiye'deki kültürel mirasın zenginliğini gözler önüne serdiğini söyledi.

Fotoğraf albümünün bu alanda emek veren uzmanların çabalarına yönelik bir saygı da olduğunu hatırlatan Öztürk, kültürün, zor zamanların aşılmasında güç verdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

AB ve üye devletlerin desteklediği projelere yönelik fotoğraflardan seçilen karelerin yer aldığı "Paylaştığımız Kültürel Miras" adlı sergi, ilerleyen dönemde AB Bilgi Merkezlerinin bulunduğu illerde de sanatseverlerle buluşacak.