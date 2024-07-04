Kum Zambağı filminin İstanbul galası yapıldı

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(İSTANBUL) - Vizyona yarıngirecek Kum Zambağı filminin İstanbul galası, Torun Center'da yapıldı. Mehmet Demir Yılmaz'ın yazıp yönettiği, Mert Turak ile Özge Borak'ın başrollerini paylaştığı filmin galasına, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Kum Zambağı filminin galası, Torun Center'da gerçekleştirildi. Yönetmenler Reşit Çelikler, Reis Çelik, Atalay Taşdiken ile oyuncular Seray Kaya, Burç Gümbetlioglu, Melisa Doğu, Melis Çınar, Yağmur Yüksel, Barış Bektaş gibi pek çok ünlü ismin katıldığı galada, filmin gösteriminden sonra oyuncular ve yönetmen davetlilerden büyük alkış aldı.

Mehmet Demir Yılmaz'ın yazıp yönettiği Kum zambağının başrollerini Mert Turak ve Özge Borak paylaşıyor. Adana Yumurtalık'ta ve Yumurtalık Lagünü Milli Parkı'nda çekimleri yapılan film, izleyenlere görsel bir zenginlik sunuyor.

Yapımcılığını Koz Yapım'ın üstlendiği filmin konusu şöyle:

Yunus, yıllarca beklediği ve adeta kutsayarak sevdiği Afife'ye derin bir aşkla bağlıdır. Eski kocasından gördüğü eziyetler sonrası yeni bir yuva arayan Afife, Yunus'a anlaşmalı bir evlilik teklif eder. Anlaşma gereği, Yunus Afife'yi kendisini sevmesi için zorlamayacak; Afife de aynı çatı altında, Yunus'un yanında olacaktır. Yunus ve Afife bu zor anlaşmaya uyabilecek midir?