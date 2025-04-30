Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü

Geniş Video İzle

Adana'da bir şahıs ruhsatsız kahvehanede tombala ile kumar oynattığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Yayını ihbar kabul eden polis, kahvehaneye yaptığı baskında söz konusu şahsı ve kumar oynayan 22 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oynarken yakalananlara 203 bin 434 lira para cezası uygulandı.

30.04.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki ruhsatsız kahvehanesinde tombala çekilişiyle kumar oynatan B.A., o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

22 KİŞİYİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Yayını görüp, ihbar kabul eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye baskın yaptı. Polis, iş yeri sahibi B.A. ile kumar oynayan 22 kişiyi suçüstü yakaladı.

203 BİN 434 LİRA CEZA KESİLDİ

Kahvehanede yapılan aramada kumarda kullanılan 91 tombala kartı, 4 bin 95 lira ile 345 cıvata puluna el koydu. Kumar oynarken yakalananlara 203 bin 434 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi B.A.'ya ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca şüphelinin daha önce de aynı suçtan işlem gördüğü bildirildi.

Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Medya, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Zincir marketten alınan ekmekten inşaat çivisi çıktı Zincir marketten alınan ekmekten inşaat çivisi çıktı
İşte Ümit Özdağ’ın aylar sonraki ilk görüntüsü İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü
ABD’de gözaltına alınmıştı Rümeysa Öztürk’ün nakil kararı askıya alındı ABD'de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk'ün nakil kararı askıya alındı
Sakarya’da çöp kamyonu 70 yaşındaki adamı ezdi Sakarya'da çöp kamyonu 70 yaşındaki adamı ezdi
Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi
Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan’da orduya ’operasyon’ izni Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan'da orduya 'operasyon' izni
Binyamin Netanyahu’nun konvoyu kaza yaptı Binyamin Netanyahu'nun konvoyu kaza yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vize çağrısı: Ekonomik ilişkilerimize ket vuruyor, gündeme getirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize çağrısı: Ekonomik ilişkilerimize ket vuruyor, gündeme getirin
Yok artık Vlahovic Fenerbahçe’den talebi şok etkisi yarattı Yok artık Vlahovic! Fenerbahçe'den talebi şok etkisi yarattı
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül’den paylaşım geldi: Ve beklenen son Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır
15:44
3 İBB şirketi mercek altında İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
15:34
Camide namaz kılarken bıçaklandı
Camide namaz kılarken bıçaklandı
15:13
Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye
Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
21:36
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna ile doğrudan müzakerelere başlamaya hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna ile doğrudan müzakerelere başlamaya hazırız
21:29
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
21:05
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi
21:02
Alexis Sanchez’den bomba itiraf: Neredeyse Galatasaray’a gidiyordum
Alexis Sanchez'den bomba itiraf: Neredeyse Galatasaray'a gidiyordum
20:55
Otelde yangın paniği Binadakiler tahliye edildi
Otelde yangın paniği! Binadakiler tahliye edildi
20:45
Osman Hamdi Bey’in kayıp sanılan tablosu 52 milyon TL’ye satıldı
Osman Hamdi Bey'in kayıp sanılan tablosu 52 milyon TL'ye satıldı
20:24
Çok tartışılmıştı Hakemler, Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıda ne konuştu
Çok tartışılmıştı! Hakemler, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda ne konuştu?
20:22
Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama
Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
20:12
Trump’ın hedefindeki Kanada’da seçimlere gidildi Liberaller zafere ulaştı
Trump'ın hedefindeki Kanada'da seçimlere gidildi! Liberaller zafere ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 16:54:32. #7.13#
SON DAKİKA: Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.