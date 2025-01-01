Kumluca\'da \'Barınaktan Okullara Sevimli Dost\' Projesi Hayata Geçiyor

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Antalya'nın Kumluca İlçesinde İngilizce öğretmeni Seda İkbal tarafından hazırlanan 'Barınaktan Okullara Sevimli Dost' Projesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı tarafından kabul edildi.

Kumluca İlçesi Mavikent Mahallesinde eğitim veren Mustafa- Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Seda İkbal, 'Barınaktan Okullara Sevimli Dost' isimli bir proje hazırladı. Proje kapsamında, ilçede eğitim veren her okul, Kumluca Belediyesine ait barınaktan bir adet köpek sahiplenecek ve sahiplenilen köpeğin bakımı öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılacak. Proje ile hem öğrencilere hayvan sevgisi kazandırılması hem de barınak hayvanlarına destek verilmesi amaçlanıyor. İngilizce öğretmeni Seda İkbal'ın projesini olumlu bulan Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, projeyi ilçe Kaymakamlığı'na sevk etti. İlçe Kaymakamlığının da onayladığı proje ile okullar bir adet köpek sahiplenecek.

Okul bahçesibe kulübe yapan Mavikent Mustafa- Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi öğrencileri, ardından Kumluca Belediyesine ait barınağı ziyaret etti. Yavru köpekleri seven ve oynayan öğrenciler, köpekler için kendi elleriyle mama hazırlayıp köpekleri besledi. 2 köpek sahiplenen öğrenciler, Kumluca belediyesi veteriner Hekimliği tarafından kısırlaştırılan köpeği bir hafta sonra okullarına götürerek yaptıkları kulübe de besleyecek. Mavikent Mustafa- Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Seda İkbal, Barınaktan Okullara Sevimli Dost projesi kapsamında bütün öğrencilerimizle birlikte Kumluca hayvan barınağını ziyaret ettik. Barınağa gelirken yemek, oyuncak, yaş mama, yuvaları için de battaniye ve kıyafetler getirdik. İki tane köpek sahiplendik. Bütün okullara proje kapsamında barınaktan patili dost sahiplenmelerini ve bunun yaygınlaşmasını diliyoruz dedi. Öğrenciler ise, aynı davranışı diğer okullardan da beklediklerini belirttiler.