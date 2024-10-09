Kumluca'da Denize Atlarken Boynu Kırılan Genç Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 32 gün önce yaklaşık 3 metre yükseklikten denize atlayınca boynu kırılan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Denizde yüzmek için arkadaşlarıyla gittiği Karaöz mevkisinde mendirekten suya atladığı sırada boynu kırılan ve sağlık ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Gürdal (26) kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Gürdal'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Isparta'nın Sütçüler ilçesine götürüldü.

Sanayide esnaf olan Yunus Gürdal, 7 Eylül'de yaklaşık 3 metre yükseklikteki limanın mendireğinden denize atlayınca boynu kırılmış ve sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.