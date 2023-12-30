 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kumluca'da İkinci Bal Ormanı Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kumluca'da İkinci Bal Ormanı Kuruldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından biyolojik çeşitliliğin korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal kalkınmanın ve ülke ekonomisinin geliştirilmesi, arıcılığın desteklenmesi amacıyla ikinci 'bal ormanı' kuruldu. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bal, polen üretirken tabiattaki tozlaşmanın yüzde 85'ini gerçekleştiren arılar için ikinci 'bal ormanı' kuruldu. İlki 2021 yılında Beşikçi Mahallesi'nde oluşturulan bal ormanının ikincisi Sarıkavak Mahallesi'nde oluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü ar-ge ekipleri tarafından biberiye otu ekiminden verimli sonuç alınması üzerine Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 5 hektar alanda 3 bin lavanta, 25 bin biberiye fidanı dikimi yaptı. Arazinin eğimli olmasından dolayı arıcıların arı kovanlarını koyması için 7 teras düzenlendi, çeşme yapıldı. Arıların portakal çiçeğinden polen alabilmeleri için portakal bahçelerine yakın alan tercih edildi.

30.12.2023 - 12:14,  Güncelleme: 12:16
Abone Ol

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından biyolojik çeşitliliğin korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal kalkınmanın ve ülke ekonomisinin geliştirilmesi, arıcılığın desteklenmesi amacıyla ikinci 'bal ormanı' kuruldu. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bal, polen üretirken tabiattaki tozlaşmanın yüzde 85'ini gerçekleştiren arılar için ikinci 'bal ormanı' kuruldu. İlki 2021 yılında Beşikçi Mahallesi'nde oluşturulan bal ormanının ikincisi Sarıkavak Mahallesi'nde oluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü ar-ge ekipleri tarafından biberiye otu ekiminden verimli sonuç alınması üzerine Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 5 hektar alanda 3 bin lavanta, 25 bin biberiye fidanı dikimi yaptı. Arazinin eğimli olmasından dolayı arıcıların arı kovanlarını koyması için 7 teras düzenlendi, çeşme yapıldı. Arıların portakal çiçeğinden polen alabilmeleri için portakal bahçelerine yakın alan tercih edildi. Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü, 2021 yılında Beşikçi Mahallesi'nde bal ormanını kurdu. İkinci bal ormanı Sarıkavak Mahallesi'nde oluşturuldu. Arı kovanlarının konulabileceği teraslar yaptık. Oralarda arılar konaklayacak. Arıların sularını içebilmeleri için çeşme yaptık. Arılar ve insanlar çeşmelerden sularını içecek. Çeşmenin önüne havuz yaptık. Lavanta, biberiye fidanı diktik. Burayı planlarken, Kasapçayırı Mahallesi'nin portakal bahçelerini de hesaba kattık. Arıların portakal çiçeğinde bal toplamasını hedefledik. Arıların lavantalarımızdan, biberiyelerimizden ve portakal çiçeklerinden bal almalarını amaçladık dedi.

Kumluca\'da İkinci Bal Ormanı Kuruldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Kumluca, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da İkinci Bal Ormanı Kuruldu - Son Dakika


12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49
Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü

Son Dakika
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49 Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 13:59:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kumluca'da İkinci Bal Ormanı Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement