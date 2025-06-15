Kumluca\'da Liseli Genç Boğuldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu.
Arkadaşlarıyla Konya'nın Çumra ilçesinden Adrasan tatil bölgesine tatile gelen lise öğrencisi Berat Armağan, serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevrede Armağan'ı arayan ve göremeyen arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Denize girdiği bölgede yapılan aramada bulunan genç, denizden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
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