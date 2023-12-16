 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kumluca'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kumluca'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı sera, ev ve iş yerlerini su bastırdı. Caddelerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı evlerde ve seralarda zarar meydana geldi.

Kumluca\'da sağanak su baskınlarına neden oldu
16.12.2023 - 15:58,  Güncelleme: 16:00
Abone Ol

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sağanak nedeniyle bazı sera, ev ve iş yerlerini su bastı. Caddelerde biriken su sürücülere zor anlar yaşattı.

Kumluca'da saat 11.000 sıralarında etkili olan sağanak ile ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sürücüler, caddelerdeki su nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Yağışla bazı iş yerlerini su basarken, sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı. Kasapçayırı Mahallesi'nde bazı müstakil evleri su bastı. Yağış nedeniyle mahalledeki seralarda ekili ürün zarar gördü. Serası zarar gören Fatma Karaca, dizine kadar biriken suda ürünlerini kontrol etti. Karaca, "3 yıldır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. 2 dönüm seram, evim, eşyalarım zarar gördü" dedi.

Öte yandan, istinat duvarının çökmesiyle 2 ev zarar gördü, birinin duvarların çatlak oluştu. Baysı deresinde Hızırkahya Mahallesi'ndeki köprünün ayaklarında biriken atık nedeniyle meydana gelen su taşkınında seralar zarar gördü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kumluca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika


16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35
Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05
İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
14:52
Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51
Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı

Son Dakika
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05 İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51 Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:43 AK Parti'nin Ankara adaylığı için Hakan Han Özcan'ın ismi ön plana çıkıyor
14:40 Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 16:40:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kumluca'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement