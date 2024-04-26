Kuraklık Hububat Üreticilerini Endişelendiriyor - Son Dakika
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Kuraklık Hububat Üreticilerini Endişelendiriyor

Yozgat'ta etkisini gösteren kuraklık ve yağış yetersizliği, ekili hububat alanlarında sararmaya yol açarak çiftçilerin verim endişesi yaşamasına neden oluyor. Yozgat'ta yağışların mevsim normallerinin altında kalması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ekinler sararmaya ve kurumaya başladı. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Orta Anadolu'da ciddi anlamda kuraklığın etkisinin hissedilmeye başlandığını belirtti ve sulama imkanı olmayan bölgelerde bitkilerin kurumaya yüz tuttuğunu ifade etti.

26.04.2024 17:47
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İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor

YOZGAT - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Yozgat'ta etkisini gösteren kuraklık ve yağış yetersizliği bazı bölgelerde ekili hububat alanlarında sararmaya yol açarken çiftçiler verim endişesi yaşıyor.

Yozgat'ta yağışların mevsim normallerinin altında kalması kuraklık endişesini artırdı. Hava sıcaklıklarının artması ve yağış yetersizliği ile Yerköy ilçesinde bazı alanlarda ekinler sararmaya ve kurumaya başladı. Kış mevsimini yağışsız geçiren çiftçiler Mayıs ayında da yağmur yağmaması durumunda buğdayın boy atmadan sararıp kurumasından endişe ediyor. Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Yozgat'ta birçok bölgede çiftçiler yağmur duasına çıkıyor.

"Bitkiler kurumaya yüz tuttu"

Orta Anadolu'da ciddi anlamda kuraklığın etkisinin hissedilmeye başlandığını belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Yozgat ve ilçelerinde arazilerin büyük kısmında tahıl ürünlerinin hakim olduğunu söyledi. Yılmaz, "Tabi bu yıl yeterince kar yağmadı, miktar olarak çok azdı ve ancak toprak yüzeyini kapladı, bıraktığı su miktarı da çok fazla olmadı. Nisan ayı itibariyle hem sıcaklıkların artması hem de yağışın olmamasıyla çok ciddi anlamda kuraklığın etkisini hissetmeye başladık. Arazide ve tahıl alanlarında gördüğümüz gibi yağışın yetersiz, sıcaklığın yüksek ve sulama imkanının olmadığı yerlerde bitkiler adeta kurumaya yüz tuttu. Bu aşamadan sonra bu tür tarlalardan ürün, verim almak mümkün değil. Ama yeterince sulayanlar için hiçbir problem yok. Ancak suyunuz yoksa şu an da Orta Anadolu üreticisi kuraklığın pençesinde ve büyük ölçüde buğday ve arpadan ya verim alamayacak ya da çok az verimle yetinecek gibi gözüküyor." dedi.

Kaynak: İHA

İç Anadolu, Yozgat, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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