Kuraklık için acil eylem planı

6 Nisan 1920

1- Kuraklık riski altındaki 8 göl için "acil eylem planı" hazırlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe göllerindeki kuraklık riski için harekete geçerken, benzer sorunu yaşayan diğer göller için çalışma yapılacak

Bu kapsamda, kuraklık öncesinde çiftçiler ile ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli uyarıların yapılabilmesi için Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi de kurulacak

(Serhat Tutak/Ankara)

2- Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu Gökhan Erdem, yaşadığı deneyimi AA'ya anlattı:

"Yanımda götürdüğüm Türk bayrağını dalgalandırabilmek benim için çok büyük bir gururdu"

"Uzay istasyonlarının kurulması için şirketler yatırımlar yapıyor, belki biz de bunun bir parçası olabiliriz, bu çok hızlı büyüyen bir sektör"

"Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında iki astronotunu bilimsel deneyler yapmak üzere uzaya göndermesi bana cesaret verdi"

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Türkiye'yi uçuracak motorlar bu okulda filizlenecek

-? ?Milli muharip uçak KAAN'a güç verecek motoru geliştirmek için çalışmalar yürüten TRMOTOR, motor teknolojilerindeki yerli üretim gücünü eğitim programına taşıdığı PowerCraft Motor Okulu'nu hayata geçirdi

?Teknik alanda uzman iç eğitmenleri ile kendi motor okulunda kendi mühendislerini yetiştirecek şirket, 17 dersten oluşan takvimde, mühendislere motor tasarımının tüm süreçleri hakkında detaylı bilgi sunacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

4- Polis Özel Harekat "yeşil vatanı" yangınlara karşı korumak için teyakkuzda

Türkiye'nin en fazla orman alanına sahip kenti Antalya'da Polis Özel Harekat timleri yangınların önlenmesi için devriye görevi yapıyor

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan: "Polis Özel Harekat timlerimiz her zamanki görevlerinin yanında, orman yangınlarına karşı da devletimize, milletimize ve vatanımıza hizmet etme aşkı, şevkiyle görevlerini yerine getiriyor"

(Gülsem Adam/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türk lirasıyla dış ticaret 7 ayda 831 milyar liraya yaklaştı

Türk lirasıyla bu yılın 7 ayında 190,6 milyar liralık ihracat, 640,1 milyar liralık ithalat gerçekleştirildi

Temmuzda 39 bin 525 firma, 165 ülkeye bu kategoride ihracata imza attı

(Mert Davut/Ankara)

6- Türkiye'de elektrikli otomobil satışı 100 bini aştı

Yılın 7 ayında elektrikli ve hibrit otomobiller pazarın yüzde 44,9'unu oluştururken, tam elektrikli otomobil satışları yüzde 146,9, hibrit otomobil satışları ise yüzde 92,4 artış kaydetti

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

7- İlk internet sitesinin yayına başlamasının üzerinden 34 yıl geçti

İngiliz bilgisayar bilimci Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen "World Wide Web" (www) projesini tanıtan ilk web sitesi, 20 Aralık 1990'da İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) yayımlanırken, başlangıçta sadece CERN içinde erişime açık olan bu site, 6 Ağustos 1991'de dışarıdan insanların da kullanıma açılmasıyla, web sayfalarının ilk örneği olarak dijital çağın temellerini attı

Türkiye'de ilk internet bağlantısı ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait yönlendiriciler ve PTT'den sağlanan 64 Kbps kapasiteli kiralık hat ile ABD'deki NSFNet (National Science Foundation Network) ağına yapılırken, bu bağlantıyla Türkiye uluslararası internet ağına dahil oldu

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Grafikli)

8- Sahte yatırım grubunun kar vaadine inanan yüzlerce kişi milyonlarca lira dolandırıldı

Sosyal medya platformları ve sahte mobil uygulamalar aracılığıyla yüksek kazançlı hisse tavsiyesi vaadiyle dolandırıldıklarını beyan eden mağdurların şikayeti üzerine ilgili illerin cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı

Bir kısım mağdurun avukatı Başbuğ Kürşad Safi: "Vatandaşların özellikle 'yatırım danışmanlığı' adı altında uygulama indirip profil oluşturarak, ödeme talep eden şahıslara karşı dikkatli olması ve teyitli, kontrolü kendilerinde olan yasal banka uygulamaları hariç herhangi bir uygulama üzerinden yatırım yapmamaları mağduriyetin doğmaması adına tavsiyemizdir"

(Ümit Türk/İstanbul) ( Fotoğraflı)

9- Borsada otomotiv şirketleri gaza bastı

Geçen ay Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında Otokar yüzde 34,8 ile hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi oldu. Onu yüzde 18,2'lik yükselişle Anadolu Isuzu, yüzde 17,6'lık artışla Tofaş izledi

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

10- Jandarmanın zırhlı araç sürücüleri önce simülasyonla sonra zorlu parkurlarda eğitiliyor

Taktik tekerlekli zırhlı asayiş araçlarını kullanacak sürücü adayları, Bilecik'teki Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezinde simülatörlerle çeşitli senaryoları deneyimledikten sonra zorlu sürüş ve atış eğitimlerinden geçiyor

Söğüt Jandarma Ulaştırma Merkez Komutanı Albay Talha Övet: "Savunma Sanayi Başkanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye'nin en büyük Bütünleşik Simülasyon Sistemleri Projesi'ni yürütüyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor, proje bittikten sonra Türkiye'nin en büyük simülasyon merkezi olarak hizmete girecek"

(Fatih Çapkın/Bilecik) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- DOSYA HABER/ SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR/ Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi hazırlanan dosya haberin bugün yayımlanacak başlıkları:

Lig'in en hızlı golcüleri (Metin Arslancan/İstanbul)

Lig'in "farklı" skorları (Metin Arslancan/İstanbul)

Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır (Can Öcal/İstanbul)

12- Fenerbahçe, Avrupa'da 287. maçını oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 287. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 286 maçta 113 galibiyet, 112 mağlubiyet yaşadı

(Bozhan Memiş/Rotterdam) (Grafikli)

13- Trendyol 1. Lig'de 63. sezon başlıyor

Geride kalan 62 sezonda mücadele eden 187 futbol takımından 68'i Süper Lig vizesi aldı, Samsunspor 8, Çaykur Rizespor ise 7 kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı

Serik Belediyespor ve Vanspor FK'nin ilk kez mücadele edeceği ligde bu yıl 38. defa yer alacak Sakaryaspor, en fazla mücadele eden ekip konumunda bulunuyor

(Ali Korkmaz/İzmir)

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