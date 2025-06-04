Kurbağa Adamlar Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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Kurbağa Adamlar Eğitimi Tamamlandı

Kurbağa Adamlar Eğitimi Tamamlandı
04.06.2025 11:16
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Türk Polis Teşkilatı'nın kurbağa adamları, zorlu eğitimleri tamamlayarak göreve hazır hale geldi.

Türk Polis Teşkilatı'nda "karanlık suların delil avcısı" olarak bilinen kurbağa adamlar, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde 2,5 ay süren zorlu eğitimi tamamlayarak göreve hazır hale geliyor.

Polis teşkilatının karanlık sulardaki gözü kurbağa adamlar, branş adaylığı sürecinde Ankara'daki ön elemelerde yüksek performans sergileyerek Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'ndeki Kurbağa Adam Temel Eğitimi Kursu'na katılmaya hak kazanıyor.

Uluslararası standartta eğitimin verildiği, Türkiye'deki tek taşınabilir basınç odasına sahip merkezde kursiyerler, teşkilatın alanında uzman eğitmenlerinden, mesleki kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkaracakları bir eğitim alıyor.

Güne sabah koşusu ve yüzme ile başlayan kurbağa adam adaylarının eğitimleri bir hafta boyunca teorik, sonraki haftalarda ise dalış, gece dalışı, derin dalış, delil bulma, ceset arama, satıhtan ikmal, batık dalışı eğitimleri, acil durum uygulamaları ile devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde, 2 Nisan'da başlayan 2025/1 dönem kursuna katılan 11 kurbağa adam adayının zorlu eğitimlerini görüntüledi.

Kursiyerlerin, dalış eğitimleri Çanakkale Boğazı, Gelibolu'daki Kömür Limanı ve Assos'ta yapılırken, durgun su eğitimleri Atikhisar Barajı'nda gerçekleştiriliyor.

Kurbağa adamlar, mezuniyet belgelerini aldıktan sonra atanacakları Sualtı Grup Amirliklerinde göreve başlayacak ve Türk Polis Teşkilatındaki kurbağa adam sayısı 253'e yükselecek.

Ana görevleri suç delilini sudan çıkarmak

Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Kurbağa Adam Ufuk Deliktaş, AA muhabirine, silahlı kolluk kuvvetlerinin dalgıçlarına "kurbağa adam" adı verildiğini ve dünya literatüründe de bu ismin kullanıldığını söyledi.

Kurbağa adamların, denizler ve iç sularda görev yaptığını, su altında polisi ilgilendiren bir faaliyet varsa bunun sorumluluğunun kurbağa adamlarda olduğunu ifade eden Deliktaş, diğer kamu kurumlarının sorumluluk alanlarındaki dalışlara, talep olduğunda gittiklerini anlattı.

Deliktaş, kurbağa adamların en önemli görevlerinin denizden veya iç sulardan suç delili çıkarmak, bir şekilde vefat eden vatandaşların cesetlerini aramak, devlet büyüklerinin bineceği deniz araçlarının altında ve rıhtımlarda suç unsuru arama çalışması yapmak olduğunu belirtti.

Ön elemeyi geçen polisler kurbağa adam adayı olabiliyor

Polislik mesleğine kurbağa adam olarak devam etmek isteyen adayların belli sınavlar ve eğitimlerden geçtiğini ifade eden Deliktaş, şunları kaydetti:

"En az bir yıl emniyet teşkilatında çalışmış, 30 yaşından gün almamış kadın ve erkek polis memurları ile komiser yardımcısı ve komiserler kurbağa adam eğitimlerine katılabiliyor. Kurbağa adam aday adayları için ön elemelerde 4'ü karada, 3'ü havuzda olmak üzere 7 koşulumuz var. Ön elemeyi en üst seviyede kazanan adaylar daha sonra kurs planlaması Koruma Daire Başkanlığınca yapılan 10 haftalık eğitimlere katılıyor. Merkezde ilk hafta yalnızca teorik eğitim sonraki haftalarda ise her gün bazen çift, bazen tek dalış yapılıyor."

Deliktaş, kursiyerlerin dalış tekniklerinin ardından su altında delil arama eğitimi aldığını belirtti.

Kurbağa adamın bir göreve gittiğinde önce suyun yüzeyinden aramalarını gerçekleştirdiğini anlatan Deliktaş, "Suç delilleri bulunduğunda bununla alakalı geniş çekim, yakın çekim kayıtlar alınıyor. Cansız beden, suç eşyası, helikopter, gemi ve araçların bulunmasının sonrasında da vatandaşlarımızın çıkartılmasıyla düzenlenen raporlarla görevin icrası son buluyor." diye konuştu.

Uluslararası standartta eğitim

Deliktaş, Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nin 2013 yılında kurulduğunu, 18 Mart 2018 tarihinden beri de Güzelyalı'daki hizmet binasında eğitim faaliyetlerine devam ettiğini kaydederek, merkezde verilen eğitimin ve kullanılan malzemelerin uluslararası standartta olduğunu söyledi.

Ufuk Deliktaş, merkezde kurbağa adamlara yönelik yılda iki kez eğitim faaliyeti gerçekleştirildiğini, diğer dönemlerde ise gelen talepler doğrultusunda AFAD, yurt dışı polis teşkilatları gibi farklı kurum ve kuruluşlarla eğitim işbirliği yaptıklarını söyledi.

Türkiye'deki tek taşınabilir basınç odası bu merkezde

Deliktaş, şu anda 26 ildeki Sualtı Grup Amirliğinde 242 kurbağa adamın görev yaptığını, deprem, sel gibi olaylarda ellerinde bulunan ekipmanlara ihtiyaç duyulduğunda destek verdiklerini ifade etti.

Merkezdeki önemli ekipmanlardan birinin taşınabilir basınç odası olduğunu ve bu özellikteki basınç odasının sadece Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde bulunduğunu belirten Deliktaş, şöyle devam etti:

"Birçok kurumumuzun denizdeki yüzer gemilerinde basınç odaları var ancak denize komşu olmayan yerlerde yapılacak dalışlarda kullanılabilecek taşınabilir basınç odası merkezimizde mevcut. Basınç odasını aracımıza yükleyip tüm illere hatta yurt dışına bile götürebiliyoruz. Rov cihazı suyun altında özellikle büyük objeleri aramada başarı sağlıyor."

Deliktaş, Türkiye'deki 35 Deniz Limanı Şube Müdürlüğünün 427 gemi adamı ve 175 deniz taşıtıyla hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Adamlar, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbağa Adamlar Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

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