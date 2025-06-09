Kurban Bayramı Dönüşleri Başladı

Kurban Bayramı'nın son gününde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) tatil sonrası dönüşleri başladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine gidenler, bayram tatilinin son gününde dönüş yolculuğuna geçti.

Şehir dışından gelen birçok yolcu, evlerine ulaşmak için taksi ve toplu taşıma araçlarını tercih ederken, bazıları ise yakınları tarafından karşılandı.

Yolcuların rahat ve huzurlu seyahat edebilmesi ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırıldığı terminale, vatandaşlar üst araması ve valiz kontrolü yapılarak alındı.

Öte yandan, tatil dönüşünde şehre giriş yapan araçlar, ana yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu.