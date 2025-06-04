Kurban Bayramı'nda D200'de Araç Geçiş Yasağı - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda D200'de Araç Geçiş Yasağı

04.06.2025 15:59
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Ankara'da Kurban Bayramı nedeniyle D200'de kamyon ve tanker geçişine yasak getirildi.

(ANKARA) - Ankara'da, Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda oluşacak yoğunluğa karşı bugün saat 16.00'dan 6 Haziran Cuma saat 11.00'e kadar D200 karayolunda Antalya ve İzmir yönüne kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine yasaklandı. Gıda, tıbbi malzeme ve akaryakıt gibi yükleri olan araçların ise seyirlerine belli sınırlar çerçevesinde izin verilecek.

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince kent genelinde alınan tedbirlere lişkin açıklama yaptı. Bayram öncesi ve tatil sürecinde, şehir içi ve şehirlerarası yollar ile bağlantılı güzergahlarda trafik güvenliğinin sağlanması için yoğun çalışmalar yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Özellikle yol yapım çalışmalarının devam ettiği alanlarda, sürücülerimizin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmesi hayati önem taşımaktadır. Havadan ve karadan trafik denetimleri de bu süreçte yoğun şekilde sürdürülecektir" denildi.

Önlemler kapsamında, trafik kazalarının önlenmesi, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla, bugün saat 16.00'dan Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 6 Haziran Cuma saat 11.00'e kadar Ankara'dan Antalya ve İzmir ili istikametine doğru Sivrihisar ilçesine kadar D200 karayolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

İstisnalar

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt gibi tedarik zincirine dahil emtia taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verileceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Kurban Bayramı vesilesiyle vatandaşlarımızın kabristan ziyaretlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu en aza indirmek amacıyla mezarlıklar ve bağlantı yollarında düzenlemeler yapılmış; mezarlıkların bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları ilgili kurumlar tarafından tamamlanmıştır.

Ayrıca, kurban kesim alanlarında hijyen ve düzenin sağlanması için tüm önlemler alınmış olup, vatandaşlarımızın belirlenen kurban kesim noktalarını kullanmaları, çevre temizliğine özen göstermeleri ve kurban ibadetini kurallara uygun şekilde yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde bayramı geçirebilmesi için, halkın yoğun olarak bulunduğu AŞTİ, Tren Garı, Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu, havalimanı, alışveriş merkezleri, mezarlıklar gibi kritik noktalarda 21 bin 28 emniyet personeli, 2 bin 441 araç, 1 helikopter ve 1 drone ile 2 bin 240 jandarma personeli, 501 araç ve 14 drone ile görev yapacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda D200'de Araç Geçiş Yasağı - Son Dakika

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