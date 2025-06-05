Kurban Bayramı'nda Otogar Yoğunluğu - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Otogar Yoğunluğu

Kurban Bayramı\'nda Otogar Yoğunluğu
05.06.2025 16:11
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Kurban Bayramı tatili başladı, 15 Temmuz Otogarı'nda yolcu yoğunluğu dron ile görüntülendi.

KURBAN Bayramı tatilinin başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk arttı. Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak başlamasıyla Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk arttı. Arife günü itibariyle İstanbul'dan ayrılarak memleketine veya tatil beldelerine gitmek isteyenlerin otogarda yoğunluk oluşturdu. Doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasıyla bazı firmalar ek sefer koyarken peron ve otogar çıkışlarında otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.

'BİLET FİYATLARI UYGUN, ZAM YOK'

Bayram tatilini memleketinde geçireceğini söyleyen Mustafa Tan, " Adıyaman'a gidiyoruz bayram için. Memleketimize gidiyoruz. Çok şükür, bilet uygun. Yolculuk güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Memleketimize gidiyoruz. Tatile gidiyoruz. Anne, babamızın yanına gidiyoruz. Bilet fiyatları uygun. Zam yok, bin 600 lira, uygun yani. Hiçbir sıkıntı yok. Eskiden bir tık arttırıyorlardı ama şu an uygun" dedi.

'SON BİLETİ ALDIM'

Davut Ögtem, " Erzincan'a gidiyorum. Bayram tatili 4 gün. Ondan sonraki 4 günü de işleri birleştirince, çalışmadığımdan dolayı, bu ikisini birleştirince ben de memlekete gitmedim 3-4 senedir. Anneyi babayı görmeye gidiyoruz. Bileti internetten aldım ben. Sonra bileti buldum. Ama daha sonra ek seferler koyulduğunu öğrendim. Yer var mı yok mu diye bilgim yok. Son bileti aldım yani" dedi.

'FIRSATÇILARA FIRSAT VERİLMEDİ'

Ek seferler yaptıklarını belirten otobüs firması sahibi Mahmut Hamurlu, "Bayram yoğunluğu tabii ki yoğun geçti. Her seneki gibi değil yoğunluk. Nasıl değil, okulla bayram tatili birleştirmek çok iyi oldu. Dengeli oldu hem yolcular yayılmış oldu bizim için de iyi oldu. Hem de şu fırsatçılara fırsat verilmedi yani. Devletimiz bu konuda, Milli Eğitim Bakanı en iyisini yaptı. Çünkü hem vatandaşlarımız için hem bizim için sakin geçti. İnanın çok sakin. Tabi araçlarımız dolu. Ufak tefek ilave de yaptık. Mağdur olmasınlar diye. Ama çok güzel geçti. Ben bu milletin bakanına da teşekkürümü sunuyorum çünkü yayıldı yolcumuzaydı çok güzel oldu" dedi.

'EL SEFERLER AÇILDI'

Dün akşam itibarı ile bayram yoğunluğunun azaldığını belirten Büyük Esenler Otogarı'nda çalışan Şoför Doğan Yayla, "Bayram yoğunluğu var, yok değil. Ek seferler açıldı. İnsanlar mağdur olmasınlar diye. Otobüs firmaları, bütün firmaları ilk ilave seferler yapmışlardır. Tabi dün akşam itibarıyla bayram yoğunluğu bitti. Bugün de İstanbul'da gördüğünüz gibi bomboş. Ama 3-4 gündür bayram yokluğu var. Fiyatlar şu andaki şeylere göre çok artmadı. Normaldir yani. Çünkü maliyete gideri yüksek olduğu için, mazot fiyatı, faturalar, KDV'ler, giderler, yüksek olduğu için fiyatlar normal yani. Diğer günlere göre tabi bir tık daha fazla. Normal günlere göre bir tık daha fazla. Çünkü bayram yoğundu" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Otogar Yoğunluğu - Son Dakika

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