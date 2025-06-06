Kurban Bayramında Yaralanmalar Artıyor

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi acil servisinde de kurban kesimi sırasında yaralananlar nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban kesimi sırasındaki yaralanmalar nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Acemi kasap yaralanmalarına karşı ekip olarak nöbet tuttuklarını belirten Ergani, "Bu yılki yaralanmalar geçen yılki yaralanmalara paralel şekilde devam ediyor. Bu sene daha büyük yaralanmalar dikkatimizi çekiyor. Daha çok ameliyathane ortamında müdahale edilecek yaralanmalar. Özellikle şehir dışından fazla hastamız geliyor. Şu ana kadar gelen hasta sayımız 60 civarında, gün sonunda bunun 100'ü geçeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Ergani, bayram öncesinde yapılan uyarıların çok dikkate alınmadığına dikkati çekerek şunları ifade etti:

"İnsanlarımızı geçen yıllarda da olduğu gibi tekrar uyaralım. Kurban Bayramı devam ediyor, vatandaşlarımız 2. ve 3. gün kurbanlarını kesebiliyorlar. Kurbanımızı profesyonel insanlara teslim etmeliyiz. Kurban Bayramı bitimine doğru kıyma makinesine bağlı yaralanmalarla sık karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız ve kasaplar kıyma makinasının korumalarını kaldırıyorlar ve en çok bundan yaralanmalar oluyor. Ellerini etin girdiği bölgeye sokuyor insanlar. O korumaları lütfen kaldırmayalım."

" Türkiye'nin dört bir yanından hasta kabul ediyoruz"

Doç. Dr. Burak Yaşar da Kurban Bayramı'nın birinci gününü yoğun geçirdiklerini belirterek, "Sadece Ankara değil, Türkiye'nin dört bir yanından ambulanslarla hasta kabul etmekteyiz. Bugün Zonguldak, Yozgat ve Çorum'dan birçok hasta kabul ettik. Tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz, oldukça yoğun bir bayram yaşıyoruz." dedi.

Derin ve ciddi yaralanmalarla karşılaştıklarını dile getiren Yaşar, "Ciddi bıçak yaralanmaları parmak kopmasına sebep olabildiği için bunları ameliyat etmek durumunda kalıyoruz. Bayramın birinci gününde yüzde 90 erkekler acile başvururken, ikinci gününde daha çok kadınlar başvurur. Sebebi, ilk gün kesimde erkekler aktif rol oynarken ikinci gün evde kadınlar etin hazırlanması, yemeklerin pişirilmesi işlerinde daha çok uğraşıyorlar. Biz acilde ikinci gün daha çok kadınları görüyoruz." diye konuştu.