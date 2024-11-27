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Kar yağışının ardından Küre Dağları beyaza büründü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) korumada öncelikli alanlardan biri olarak belirlediği, Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasını 2012'de alarak Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

Zengin bitki örtüsüne sahip Milli Park, geyik, karaca, ayı, kurt, tilki, çakal, tavşan, yaban domuzu, ötücü kuşlar ve yırtıcı kuşlar ile sürüngenler gibi çeşitli türlere ev sahipliği yapıyor.

Kastamonu ve Bartın arasında bulunan Küre Dağları'nın Ağlı ve Küre ilçelerini birbirine bağlayan bölümünde kar etkili oldu.

Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması havadan görüntülendi.