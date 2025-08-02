Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfüyle denize açılmasının ardından kaybolan ve 7 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Turgay Tarakçı'nın cenazesi, memleketi Düzce'de toprağa verildi.
Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyündeki baba evine getirilen Turgay Tarakçı'nın (32) cenazesi, burada helallik alınmasının ardından köy mezarlığına götürüldü.
Tarakçı'nın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.??????? Taziyeleri kabul eden Tarakçı'nın yakınlarının üzgün olduğu görüldü.
Akbük Koyu'nda 25 Temmuz'da paddle board (kürek sörfü) ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı denize düşmüş, Turan yüzerek kıyıya ulaşmayı başarmış, Tarakçı ise kaybolmuştu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, Tarakçı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatmış, gencin cansız bedenine dün ulaşılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kürek Sörfünde Kaybolan Turgay Tarakçı'nın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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