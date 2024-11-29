Kürşad Zorlu'dan Suriye Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kürşad Zorlu'dan Suriye Uyarısı

Kürşad Zorlu\'dan Suriye Uyarısı

İYİ Parti Milletvekili Zorlu, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguladı.

29.11.2024 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA - İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, "Son günlerde Suriye'de meydana gelen gelişmeler, soğukkanlı ve dikkatle takip edilmelidir. Türkiye, yeni bir göç dalgasının yaşanmaması için önleyici tedbirleri sahada almalı ve özellikle İdlib'te değişebilecek güç dengelerine karşı hazırlıklı olmalıdır" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyon Üyesi Kürşad Zorlu, Suriyeli muhalif grupların Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelere ilerlemesiyle ilgili gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan sürecin çok iyi okunması ve değerlendirilmesi gerektiğini belirten Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Suriye'de meydana gelen gelişmeler, soğukkanlı ve dikkatle takip edilmelidir. Türkiye, yeni bir göç dalgasının yaşanmaması için önleyici tedbirleri sahada almalı ve özellikle İdlib'te değişebilecek güç dengelerine karşı hazırlıklı olmalıdır. Geçen 6 aylık süreçte Türkiye'nin Suriye'deki harekat bölgelerine Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri önemli olsa da, bunun kalıcı ve kapsayıcı hale gelmesi açısından Suriye'deki gelişmeler iyi okunmalı ve değerlendirilmelidir.

"Son gelişmelerle ilgili açıklamaya ve gerekli tutumu almaya davet ediyorum"

Bu çerçevede, Suriye ve Esad yönetiminin Türkiye'nin normalleşme çağrısını olumlu bir atmosfere taşıması, hem Suriye'nin kaostan çıkışı hem de bölge barışı açısından hayati bir öneme sahiptir. Nitekim Türkiye'nin terör yapılanmasına yönelik meşru operasyonları ve mevcut varlığı, ancak bu tehdidin işbirliği içinde ortadan kaldırılması ile yeni bir evreye taşınabilecektir. Dışişleri Bakanlığımızı son gelişmelerle ilgili açıklamaya ve gerekli tutumu almaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Kürşad Zorlu, Milletvekili, İYİ Parti, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Ankara, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kürşad Zorlu'dan Suriye Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat’tan Beşiktaş’a duygusal veda Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
23:43 Bakan Tunç’tan, ’İmamoğlu’nun davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 18:45:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kürşad Zorlu'dan Suriye Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.