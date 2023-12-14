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Kurt saldırısında 4 koyun öldü - Son Dakika
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Kurt saldırısında 4 koyun öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kurtların saldırısına uğrayan 11 koyundan 4'ü öldü. Saldırı sonucunda 1 koyun yaralandı, 1 koyun kayboldu ve 5 koyun sağ olarak bulundu. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Kurt saldırısında 4 koyun öldü
14.12.2023 - 14:14,
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MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kurtların saldırısına uğrayan 11 koyundan 4'ü, öldü.

Sarıgöl'ün kırsal Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan Şevket Çınar, bu sabah 11 koyununu ağılın kapısını açarak otlamaları için serbest bıraktı, ardından da kahvaltı yapmak için tekrar eve girdi. Bu sırada otlayan sürüye kurtlar saldırdı. Koyunlardan 4'ü öldü, 1'i yaralandı. 1 koyun kaybolurken, 5 koyun sağ ise bulundu. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kurt saldırısında 4 koyun öldü - Son Dakika
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