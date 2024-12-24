Kurtarılan Keçi Sevinci

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Valiliğin açıklamasına göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, Kumluca köyü Atlıhan mezrasındaki kayalık bölgede bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine bölgeye 1 araç ile 4 personelden oluşan AFAD ekibi sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla kayalık alana inerek keçiyi kurtardı.
Keçi, sahibine teslim edildi.
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