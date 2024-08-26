Kurtulmuş Kocatepe'de; İzmir'e Götürülecek Türk Bayrağını Teslim Etti - Son Dakika
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Kurtulmuş Kocatepe'de; İzmir'e Götürülecek Türk Bayrağını Teslim Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocatepe'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'nde askerlerin mezarlarına karanfil bırakan Kurtulmuş, Zafer Müzesi'nin açılışını yaptı. Kurtulmuş, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Osman Çoban'a İzmir'e götürecekleri Türk bayrağını teslim etti.

26.08.2024 19:59
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KURTULMUŞ KOCATEPE'DE; İZMİR'E GÖTÜRÜLECEK TÜRK BAYRAĞINI TESLİM ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocatepe'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'nde askerlerin mezarlarına karanfil bırakan Kurtulmuş, Zafer Müzesi'nin açılışını yaptı. Kurtulmuş, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Osman Çoban'a İzmir'e götürecekleri Türk bayrağını teslim etti.

Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar Valiliği tarafından Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören öncesi alana gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, plastik sandalyeye isminin yazılması nedeniyle duyduğu rahatsızlığı, Afyonkarahisar Valiliği Protokol Şef Miraç Ulusoy'a belirtti. Köksal, serzenişte bulunurken "Hayır böyle bir şey yok. Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Bu mu yani Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu? Ayarlayın lütfen, ayarlayın, ben buraya oturuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Köksal, plastik sandalye yerine koltuğa oturdu. Daha sonra, kuvvet komutanları için başka bir sandalye daha koyuldu.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Kurtulmuş, Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nda Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Osman Çoban'a İzmir'e götürecekleri Türk bayrağını teslim etti. Bisikletçilerle fotoğraf çektiren Kurtulmuş, tören alanına geçti. Tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. TBMM adına Başkan Kurtulmuş, Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenk koydu. Ardından Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Fatih Dağlı, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu. Dağlı'dan sonra Garnizon Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir subay, önce araziyi tanıttı, Büyük Taarruz'un nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Kurtulmuş, daha sonra Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ndeki törene katıldı. Şehitlikteki törende saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir subay, Yüzbaşı Agah Efendi'nin öz geçmişini okudu. Şehitlikte dualar edildi. Kurtulmuş, beraberindekilerle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Tören çıkışında çocuklarla karşılaşan Numan Kurtulmuş, bir süre onlarla sohbet ederek hediye verdi. Daha sonra Zafer Müzesi'nin açılışına katılan Kurtulmuş, Atatürk'ün ve Türk halkının yoklukla kazandığı Kurtuluş Savaşı'nın önemine değindi. Zafer Müzesi'nin açılış töreninde yapılan dualar sonrasında kurdele kesimi gerçekleşti ve müze gezildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kurtulmuş Kocatepe'de; İzmir'e Götürülecek Türk Bayrağını Teslim Etti - Son Dakika

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