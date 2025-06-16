Kurtulmuş'tan HÜDA PAR'a Ziyaret

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir'i kabul etti. Yapıcıoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanlığına yeniden seçilmesi münasebetiyle Sayın Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Sayın Meclis Başkanımıza hayırlı ve güzel hizmetlerde bulunması temennisiyle başarılar diler, misafirperverlikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.