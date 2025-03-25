Kurtulmuş'tan Nefret Söylemine Tepki - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan Nefret Söylemine Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı'na yönelik nefret söylemini kınadı, demokrasi vurgusu yaptı.

25.03.2025 13:53
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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı sarf edilen çirkin sözleri, bu sözleri sarf edenleri ve buna çanak tutanları kınıyorum. Unutmayalım ki, nefret ve düşmanlık diline prim vermek, demokrasimizi ve temel haklarımızı zedelemekten başka bir işe yaramaz" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün gece İstanbul'da bazı göstericilerin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik sarf ettikleri hakaretler bir utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir. İfade özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olsa da, bu özgürlük başkalarının onurunu çiğneme, nefret ve düşmanlık tohumları ekme hakkı vermez. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve özellikle merhume annelerine yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırı, sadece bir insana değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğimize karşı yapılmıştır.

Demokrasi, farklı fikirlerin ifade edilebildiği bir ortamı gerektirir. Ancak bu ortam, nefret söylemi ve hakaret gibi zehirli unsurlarla asla kirletilemez. Eleştiriyle hakareti, anayasal hakla vandallığı, hukukla anarşiyi bir potada eritmek kimseye fayda sağlamaz.

Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı sarfedilen çirkin sözleri, bu sözleri sarf edenleri ve buna çanak tutanları kınıyorum. Unutmayalım ki, nefret ve düşmanlık diline prim vermek, demokrasimizi ve temel haklarımızı zedelemekten başka bir işe yaramaz.

Ülkemizin, bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak, istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde başta siyasiler olmak üzere herkes en üst düzeyde sorumluluk üstlenmeli, bu toprakların fay hatlarıyla oynayacak tehlikeli söylemlerden ve eylemlerden ivedilikle uzaklaşmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan Nefret Söylemine Tepki - Son Dakika

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