Kurtulmuş ve Papuashvili'den İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Kurtulmuş ve Papuashvili'den İşbirliği Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan Parlamento Başkanı Papuashvili ile ikili ilişkileri görüştü.

06.04.2025 17:37
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- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan Parlamento Başkanı Papuashvili ile görüştü

TAŞKENT - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik 150. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'da Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik 150. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Taşkent'te Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ile görüştü. Taşkent Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.

Gürcistan parlamentosunda Türkiye dostluk grubunun kurulması temennisi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, PAB 150. Genel Kurulu dolayısıyla Papuashvili ile tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki komşu ve dost ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün artmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Hükümetler arasındaki iyi ilişkileri parlamenter boyutta da sürdürmek istediklerini, bu ilişkilerin artırılmasında parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından yararlanılmasını arzuladıklarını ifade eden Kurtulmuş, Gürcistan parlamentosunda Türkiye dostluk grubunun kurulması temennisini dile getirdi. Türkiye olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını belirten Kurtulmuş, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün tehdit edilmesinin temelindeki sorunların çözülmesinin bölgedeki barışa katkı sunacağını söyledi.

Papuashvili'ye Türkiye daveti

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının parlamentolar arasında da gerçekleştirilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, bu kapsamdaki toplantıya Türkiye olarak ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeniden Parlamento Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ilettiği Papuashvili'ye Türkiye'ye davetini de iletti.

Kaynak: İHA

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