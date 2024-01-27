Kdz. Ereğli\'de Kurtuluş Şavaşı\'nın ilk deniz şehidi anıldı

Kurtuluş Şavaşı'nın ilk deniz şehidi Kdz. Ereğli'de anıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kurtuluş Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ve gazileri anma ve Gazi Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye intikalinin 103. yıldönümü Programı gerçekleştirildi.

Gazi Alemdar Gemisi'nin ilçeye itikalının 103. yıldönümü ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya'yı anma programı Süleymanlar Mahallesi Alemdar Heykeli önünde gerçekleştirildi. Program ortak çelenklerin sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Program Alemdar Gemisi'nde devam etti. Programda Gazi Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Oktay Demiroğlu açılış konuşması yaparken Dr. Can Canver tarafından sunum gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Alemdar Gemisi'ne kahramanlık ruhunu veren ve burada destan yazan ilk ve tek deniz şehidimiz Recep Kahya'yı ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve tek deniz çatışması olan Alemdar Gemisi'nin bu nurlu mücadelesi şanlı tarihimize, bağımsızlık, mücadelemizin bir simgesi olmuştur. Türk Tarih Kurumu'nun da kayıtlarına giren Alemdar Gemisi ve kahramanlarımızı hatırlatmak ve ruhlarını yaşatmak için her dönem belediye olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt da "İlçe Başkanı olduğumuz dönemlerde de milletvekillerimizle beraber Gazi Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası'nın verilmesi noktasında çalışmamız oldu. Ereğli'nin ve Zonguldak'ın birçok sorununu ortadan kaldırma açısından bir çok çaba sarf ediyoruz. Gazi Alemdar Gemisi'ne inşallah İstiklal Madalyası'nın verilmesidir. Tüm grup yönetimleriyle birlikte bu görüşmeleri yapıyoruz. İnşallah süreç içerisinde muvaffak olacağımıza inancım tam. İnşallah meclis gündemine aldıracağız. Gazi Alemdar Gemisi ve mürettebatına gecikmiş olan İstiklal Madalyası'nı kazandıracağımıza inancımız tam" şeklinde konuştu.

Program Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu'nun gösterisinin ardından sona erdi.