Kurul Kalesi'nde Tarihi Eserler Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurul Kalesi'nde Tarihi Eserler Gün Yüzüne Çıktı

Kurul Kalesi\'nde Tarihi Eserler Gün Yüzüne Çıktı

Ordu'da 2300 yıllık Kurul Kalesi'nde önemli tarihi eserler ortaya çıkarıldı, kazılar devam ediyor.

14.10.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORDU'da, Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, bugüne kadar çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde bulunan ve Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, tarihi eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında, 6 arkeolog ve 15 işçi olmak üzere toplam 21 kişilik ekip tarafından yürütülüyor. Kazılarda bugüne kadar milattan önce 120-63 yılları arasında hüküm süren ve Roma İmparatorluğu'na başkaldıran Pontos Kralı VI. Mithradates döneminde inşa edilen antik kaleden birçok tarihi eser ortaya çıkarıldı.

Kurul Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 150 yıllık olduğu tahmin edilen Kibele Heykeli, çocuk Dionysos ve onu yetiştiren Pan figürü, keçi biçimli hayvan şeklindeki kompozit kaplar gibi önemli eserler keşfedildi. Ayrıca, iki küçük Kibele heykelciği ve bereket tanrısı Dionysos'a ait protomlar da gün yüzüne çıkarıldı. Kale içindeki kuzey teras kapısında bulunan bir alanda ise Dionysos'un boynuzlu yeni bir protomu daha ortaya çıkarıldı.

Kazılarda ayrıca Apollon figürini, bronz Herme ve kartal figürü, sarmaşık bezemeli boğa ritonu, bronz kapı anahtarları, at figürü, onyx taşından yapılmış başı örtülü kadın kolyesi, balta, ok ve mızrak uçları, pişmiş topraktan yapılmış kandiller, testiler, kum taşı gülle ve sikkeler gibi çok sayıda tarihi obje bulundu.

'ORDU'DAN TARİH FIŞKIRIYOR'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kurul Kalesi'nde devam eden kazılara verdikleri desteği vurgulayarak, "Ordu'dan adeta tarih fışkırıyor. Karadeniz'in, İç Anadolu ve Ege'ye kıyasla arkeolojik zenginlik açısından zayıf olduğu düşünülürdü, ancak biz bunun tam tersini gösteriyoruz. Buradan çıkarılan tarihi eserleri sergileyeceğimiz bir arkeoloji müzesinin hazırlıklarını yapıyoruz. Ordu, doğal güzelliklerinin yanı sıra arkeolojik zenginliğiyle de bir çekim merkezi olacak" diye konuştu.

Haber: Emrullah CESUR/Ordu,

Kaynak: DHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Arkeoloji, Eğitim, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurul Kalesi'nde Tarihi Eserler Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:19 Yenidoğan Çetesi’nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış
11:55 Meyve suyu, çikolata, şeker 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 16:28:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kurul Kalesi'nde Tarihi Eserler Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.