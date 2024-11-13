Kurum'dan COP29 Görüşmeleri - Son Dakika
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Kurum'dan COP29 Görüşmeleri

Bakan Kurum, COP29'da iklim değişikliği için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

13.11.2024 15:51
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı kapsamında (COP29) bir dizi ikili görüşme yaptı.

Kurum, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Rusya Başkanı Yaveri ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, daha sonra da Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Jim Skea ile ikili görüşme yaptı.

Görüşmelerde, iklim değişikliğiyle mücadelede ve çevre alanında işbirliği çalışmaları ele alındı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

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