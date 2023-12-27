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Kuşadası'nda kıraathanede kumar oynayan 8 kişiye ceza kesildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda kıraathanede kumar oynayan 8 kişiye ceza kesildi

Kuşadası'nda bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. 8 kişi suçüstü yakalanırken, toplamda 28 bin 500 TL ceza kesildi. Ayrıca iş yeri sahibi hakkında kumar oynamaya yer temin etmekten soruşturma başlatıldı.

Kuşadası\'nda kıraathanede kumar oynayan 8 kişiye ceza kesildi
27.12.2023 - 17:43,
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir kıraathanede kumar oynarken  yakalanan 8 kişiye 28 bin 500 TL ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında ise kumar oynamaya yer temin etmekten soruşturma başlatıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Aynı kıraathaneye 3 gün arayla 2'nci kez operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilere toplam 28 bin 500 TL ceza uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemeler ile 12 bin 500 TL ve 200 dolara el konuldu. İş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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