Kuşadası'nda Sma'lı Teoman Bebek İçin Başlatılan Yardım Kampanyası Başarıya Ulaştı

15.01.2026 17:02  Güncelleme: 18:06
Aydın Valiliği onaylı yardım kampanyası, SMA Tip 1 hastası 6 aylık Teoman Çiftçi'nin tedavisi için gereken 1,7 milyon euroya ulaştı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

(AYDIN) - Kuşadası'nda SMA Tip 1 hastası 6 aylık Teoman Çiftçi için Aydın Valiliği onaylı başlatılan yardım kampanyası başarıya ulaştı. Teoman'ın annesi Yağmur Çiftçi ile babası Enis Talha Çiftçi de Belediye Başkanı Ömer Günel'e kampanyaya verdiği destek için teşekkür ziyaretinde bulundu. Aileyi makamında ağırlayan Günel, "Teoman sağlığına kavuşacağı için Kuşadası olarak çok mutluyuz" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur-Enis Talha Çiftçi çiftinin 6 aylık bebekleri Teoman'a, doğumundan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinin ardından SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, SMA Tip 1 hastaları için Dubai ve Almanya'da uygulanan gen tedavisine ulaşmak amacıyla 12 Eylül'de Aydın Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı.

Kuşadası başta olmak üzere tüm Türkiye'de büyüyen yardım kampanyasına binlerce kişi destek verdi. Günel de Teoman'ın kampanyasının daha geniş kitlelere ulaşması için tüm imkanlarını seferber etti. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi tarafından 2025 yılı Aralık ayında Teoman için dayanışma gecesi düzenlendi.

Günel öncülüğünde gerçekleştirilen ve Rock grubu "Necati ve Saykolar"ın sahne aldığı gecede, Teoman bebeğin tedavisi için yürütülen yardım kampanyasına destek sağlandı. Toplam maliyeti 1 milyon 682 bin 276 euro olan tedavi için başlatılan kampanya da önceki gün gece saatlerinde yapılan bağışlarla yüzde 100'e ulaştı. Teoman bebek ilerleyen haftalarda "zolgensma" tedavisi olmak için ailesiyle birlikte Almanya'ya gidecek.

Sevinç balonları Teoman için uçacak

Teoman bebeğin annesi Yağmur Çiftçi ile babası Enis Talha Çiftçi, Günel'e kampanyaya verdiği destek dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu. Aileyi makamında ağırlayan Günel, "Kuşadası'nın en cesur savaşçısı Teoman, bugün beni ziyarete geldi. Yüzümüz gülüyor, çok mutluyuz çünkü Teoman'ın sağlığına kavuşması için gereken tutar, Kuşadası'nın güçlü dayanışmasıyla tamamlandı. 18 Ocak Pazar günü saat 13.00'te İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda, Teoman için hep birlikte gökyüzüne balonlar bırakacağız. Tüm Kuşadalıları bu güzel buluşmaya bekliyorum" diye konuştu.

Kampanya süreci boyunca zor günler geçirdiklerini belirten anne Yağmur Çiftçi ise "Teoman'ın kampanyası 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Biraz daha gecikseydik Teoman'da geri dönüşü olmayan kas hasarları meydana gelecekti. Bu süreçte Belediye Başkanımız Ömer Günel de sürekli bizim yanımızda oldu. Her zaman bizimle ve Teoman ile çok yakından ilgilendi. Kendisine ve bize destek olan bağışçılarımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

