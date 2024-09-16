Kütahya'da Ahududu Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da Ahududu Şenliği Düzenlendi

Kütahya\'da Ahududu Şenliği Düzenlendi

Kadın kooperatifi üyeleri, ahududu ürünlerini tanıtmak için şenlik düzenledi ve yarışmalar yapıldı.

16.09.2024 14:18
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Kütahya'da, ahududu üreticisi kadın kooperatifi üyeleri, ürünlerini tanıtmak amacıyla "Ahududu Şenliği" düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında, "Kütahya İyi Tarımda İlerliyor" programı hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde Sekiören köyünde 100 dekarlık alanda ahududu üretimi yapan kadın üreticiler, kooperatif kurdu.

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sekiören Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Üretim yapan kadınları tebrik eden AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, burada yaptığı konuşmada, üretime katkı sunan herkesin destekçisi olduklarını söyledi.

Kütahya'da tarım çeşitliğinin arttığını belirten Bayırcı, "Kadın kooperatifimiz, üretim için 'biz de varız' demiş ve harekete geçmişler. Bu gerçekten takdire şayan bir durum. Devletimiz ve hükümetimiz, bir şeyler yapmak düşüncesiyle yola çıkan vatandaşlarımızın yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Kütahya'mızda inşallah buna benzer girişimler artacaktır." dedi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay da kadınların girişimlerini oldukça anlamlı bulduğunu söyledi.

Kadınların güzel bir başlangıç yaptığını dile getiren Atalay, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz büyük bir başarı göstermiş. Şimdi bize düşen sizi desteklemek. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü olarak 2025 yılında bu bölgeye uygun yerli ahududu çeşidini adapte etme ve geliştirmeye söz veriyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay da proje hakkında bilgiler verdi.

Kooperatif Başkanı Hatice Yakar ise amaçlarının ahududu meyvesini en iyi şekilde değerlendirerek hem üretici kadınlara hem de Kütahya'ya katkı sunmak olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin jüri olduğu "En iyi ahududu" yarışması düzenlendi.

Ahududuların renk, tat ve görünüm olarak değerlendirildiği yarışmada dereceye giren üreticilere çeşitli ödüller verildi.

Şenlik yöresel ürünlerin yer aldığı stantların gezilmesi, ikramlar ve müzik dinletisi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Ahududu Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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