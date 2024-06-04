Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Programları Kapsamında Açılan Kursların Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Programları Kapsamında Açılan Kursların Ürünleri Sergilendi

Kütahya\'da Hayat Boyu Öğrenme Programları Kapsamında Açılan Kursların Ürünleri Sergilendi

Kütahya ve ilçelerindeki Halk Eğitimi Merkezleri ile Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde açılan kurslara katılanların hazırladığı ürünler, 'Hayat Boyu Öğrenme Programları' kapsamında düzenlenen sergide sergilendi. Sergiye katılanlar, el emeği göz nuru eserleri inceleme fırsatı buldu. Kurslar, el sanatlarının yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlıyor.

04.06.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, "Hayat Boyu Öğrenme Programları" kapsamında açılan kurslarda yapılan ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Kütahya ve ilçelerindeki Halk Eğitimi Merkezleri ile Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde açılan kurslara katılanların hazırladığı ürünler, sergide beğeniye sunuldu.

Vali Vekili Aydın Börü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yerleşkesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya gibi bir sanat şehrinde el emeği göz nuru eserlerin ortaya konulmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kurslara katılanların bazılarının çeyiz hazırladığını, bazılarının da burada öğrendikleriyle iş kurduğunu anlatan Börü, "Bu kurslar aynı zamanda bazılarımız için bir psikoterapi ortamı da olabiliyor." dedi.

Börü, kurslarla yüzyıllardır devam eden el sanatlarının yaşatılmasına, gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlandığını sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar da bu yıl kurslara yaklaşık 55 bin kursiyerin katıldığını ifade etti.

Protokol üyeleri ile katılımcılar resim, çini, seramik, ebru, nakış, amigurumi, iğne oyası, ağır işlemeli elbise, geri dönüşüm, dokuma gibi el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezerek usta öğreticiler ve kursiyerlerden bilgiler aldı.

Hafta boyunca çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği serginin açılışında spor ve halk oyunu gösterileri ile müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA

İnceleme, Kütahya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Programları Kapsamında Açılan Kursların Ürünleri Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:09:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Programları Kapsamında Açılan Kursların Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement