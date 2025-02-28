Kütahya'da İftar Çadırları Kuruldu - Son Dakika
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Kütahya'da İftar Çadırları Kuruldu

Kütahya'da Ramazan için iftar çadırları kuruldu, toplam 2 bin kişiye hizmet verilecek.

28.02.2025 15:59
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Kütahya'da iftar çadırları kuruldu

KÜTAHYA - Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayı için iftar çadırlarının kurulduğunu bildirdi. Vali Işın, geçen yıl bin kişilik iftar çadırı kurulan alanda bu yıl kapasitenin artırılarak bin 500 kişiye hizmet verileceğini açıkladı. Ayrıca, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün de farklı bir mahallede her gün yaklaşık 500 kişiye iftar yemeği sağlayacağını belirtti.

Kütahya Valiliği, Kızılay ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ortak organizasyonuyla her akşam toplamda 2 bin kişiye iftar verileceğini ifade eden Vali Işın, ihtiyaç olması durumunda iftar alanının genişletileceğini ve kimsenin geri çevrilmeyeceğini vurguladı.

İftar organizasyonlarının finansmanının iş insanları ve hayırseverler tarafından karşılandığını belirten Vali Işın, Kütahyalı iş insanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu pekiştirdiğini ifade eden Işın, Kütahya'nın huzur içinde bir Ramazan geçirmesi temennisinde bulundu.

Vali Işın, tüm Kütahyalıların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek, organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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