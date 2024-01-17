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Kütahya'da Jandarma Dolandırıcılığına Son Anda Engelleme - Son Dakika
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Kütahya'da Jandarma Dolandırıcılığına Son Anda Engelleme

Kütahya'da yaşayan 66 yaşındaki bir adam, kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılara 70 bin lira göndermek üzereyken polis tarafından son anda engellendi. Dolandırıcılar, banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve para vermesi gerektiğini söyleyerek adamı kandırdı. Ancak adamın yakınları durumu polise bildirdi ve polis, dolandırıcılığı engellemek için bankaya giderek adamı ikna etti.

Kütahya\'da Jandarma Dolandırıcılığına Son Anda Engelleme
17.01.2024 - 19:55,  Güncelleme: 19:56
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Kütahya'da telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıya 70 bin lira göndermek üzere olan 66 yaşındaki adam, polis tarafından son anda engellendi.

Zafertepe Mahallesi'nde ikamet eden Halil Tanrıkulu'yu telefonla arayan ve kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcılar, banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve şüphelilerin yakalanması için para vermesi gerektiğini söyledi.

Dolandırıcılara inanan Tanrıkulu, verilen hesap numarasına 70 bin lira yatırmak için Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesine gitti.

Tanrıkulu'nun yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bankaya giderek Tanrıkulu'nun dolandırılmasını son anda engelledi.

Sivil polis ekibi, gerçek polis olduklarını Tanrıkulu'na güçlükle inandırdı.

Kaynak: AA
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