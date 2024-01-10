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Kütahya'da kar nedeniyle şehirler arası ulaşım açık tutuluyor - Son Dakika
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Kütahya'da kar nedeniyle şehirler arası ulaşım açık tutuluyor

Kütahya'da kar yağışı nedeniyle özellikle şehirler arası ulaşımın açık tutulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri, kar tutmaya başlayan bölgelerde ulaşımın durmaması için çalışma yürütüyor. Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 11 santimetre olarak ölçüldü.

Kütahya\'da kar nedeniyle şehirler arası ulaşım açık tutuluyor
10.01.2024 - 13:49,
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Kütahya'da kar nedeniyle özellikle şehirler arası ulaşımın açık tutulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde dün başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde belediye, Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlanan şehirler arası yollarda ise Karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde ulaşımın durmaması için çalışma yürütüyor.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 11 santimetre ölçüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya'da kar nedeniyle şehirler arası ulaşım açık tutuluyor - Son Dakika
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