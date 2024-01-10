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Kütahya'da Mevsimin İlk Kar Yağışı - Son Dakika
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Kütahya'da Mevsimin İlk Kar Yağışı

KÜTAHYA'da mevsimin ilk kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde kar kalınlığı 28 santimetreye yükseldi.

Kütahya\'da Mevsimin İlk Kar Yağışı
10.01.2024 - 13:41,
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KÜTAHYA'da mevsimin ilk kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde kar kalınlığı 28 santimetreye yükseldi.

Kentte hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan mevsimin ilk kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kütahya Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde de kar yağışı aralıklarla sürüyor. Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan geçitte ağır vasıta ve TIR'ların geçişlerine izin verilmiyor. Etkili olan yağış ile kar kalınlığı 28 santimetreye yükseldi. Karayolları ekipleri, Kocayayla Geçidi'nde yolun trafiğe kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da Mevsimin İlk Kar Yağışı - Son Dakika
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