Kütahya'da Miniklere Sportif Aktiviteler

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi'nde eğitim gören minikler, belediyede görev yapan spor eğitmenleri eşliğinde düzenlenen sportif aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.

Kütahya Belediyesi, miniklere sportif aktivite etkinliği düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gündüz Çocuk Bakımevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem de bedensel gelişimlerine katkı sağlayan birbirinden renkli aktivitelerle kendini geliştirdi. Belediyenin spor eğitmenleri tarafından yönlendirilen etkinliklerde çocukların fiziksel becerileri desteklenirken, takım ruhu ve paylaşma duygusu da pekiştirildi.

Kütahya Belediyesi'nin, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği bu tür etkinliklere devam edeceği bildirildi.