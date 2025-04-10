Kütahya'da Miniklere Sportif Aktiviteler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Miniklere Sportif Aktiviteler

Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar, spor eğitmenleri eşliğinde düzenlenen etkinliklerle hem eğlendi hem de bedensel gelişimlerine katkı sağladı.

10.04.2025 09:15  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi'nde eğitim gören minikler, belediyede görev yapan spor eğitmenleri eşliğinde düzenlenen sportif aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.

Kütahya Belediyesi, miniklere sportif aktivite etkinliği düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gündüz Çocuk Bakımevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem de bedensel gelişimlerine katkı sağlayan birbirinden renkli aktivitelerle kendini geliştirdi. Belediyenin spor eğitmenleri tarafından yönlendirilen etkinliklerde çocukların fiziksel becerileri desteklenirken, takım ruhu ve paylaşma duygusu da pekiştirildi.

Kütahya Belediyesi'nin, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği bu tür etkinliklere devam edeceği bildirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Kütahya Belediyesi, Belediye, Kütahya, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Miniklere Sportif Aktiviteler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı sarsan gece kulübü faciasında şarkıcı Rubby Perez de hayatını kaybetti Dünyayı sarsan gece kulübü faciasında şarkıcı Rubby Perez de hayatını kaybetti
Etiketlerde yeni dönem Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak Etiketlerde yeni dönem! Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak
Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Sahibinin mezarını kazmaya çalışan sadık köpek, izleyenleri göz yaşlarına boğdu Sahibinin mezarını kazmaya çalışan sadık köpek, izleyenleri göz yaşlarına boğdu
Osimhen Galatasaray’dan bir çuval para istedi Osimhen Galatasaray'dan bir çuval para istedi
Trump, Beyaz Saray bahçesinde altın kürekle ağaç dikti Trump, Beyaz Saray bahçesinde altın kürekle ağaç dikti
Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz
Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı
Ahmet Minguzzi’yi mezarda da rahat bırakmıyorlar Saldırıya uğradı Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı
Ağırel ve Soykan, Erkan Kork’un şikayeti sonrası gözaltına alınmış Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış

10:05 Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz
10:00 Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı
09:32 Ahmet Minguzzi’yi mezarda da rahat bırakmıyorlar Saldırıya uğradı Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı
09:16 Ağırel ve Soykan, Erkan Kork’un şikayeti sonrası gözaltına alınmış Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış
08:32 Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler! Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit
14:40 Panikleyen Netanyahu’dan Türkiye’ye karşı kritik hamle ABD’yi ikna etmeye çalışıyor Panikleyen Netanyahu'dan Türkiye'ye karşı kritik hamle! ABD'yi ikna etmeye çalışıyor
14:30 Trump, Beyaz Saray bahçesinde altın kürekle ağaç dikti Trump, Beyaz Saray bahçesinde altın kürekle ağaç dikti
14:16 Osimhen Galatasaray’dan bir çuval para istedi Osimhen Galatasaray'dan bir çuval para istedi
14:16 Sahibinin mezarını kazmaya çalışan sadık köpek, izleyenleri göz yaşlarına boğdu Sahibinin mezarını kazmaya çalışan sadık köpek, izleyenleri göz yaşlarına boğdu
14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
14:13 Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi
14:12 Etiketlerde yeni dönem Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak Etiketlerde yeni dönem! Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak
14:01 Dünyayı sarsan gece kulübü faciasında şarkıcı Rubby Perez de hayatını kaybetti Dünyayı sarsan gece kulübü faciasında şarkıcı Rubby Perez de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 10:47:35. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Miniklere Sportif Aktiviteler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement