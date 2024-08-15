Kütahya\'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

KÜTAHYA'da park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.
Saray Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde park halinde olan 06 FA 7432 plakalı otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,
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