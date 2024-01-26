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Kütahya'da Rögar Kapağı Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Rögar Kapağı Hırsızı Tutuklandı

Kütahya'da Ziraat Mahallesi'nde çalınan rögar kapaklarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli Y.E. (54) tutuklandı. Polis ekipleri, Osmangazi Mahallesi'ndeki evinde yapılan operasyonda çalınan 7 rögar kapağını buldu.

Kütahya\'da Rögar Kapağı Hırsızı Tutuklandı
26.01.2024 - 15:35,
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Kütahya'da, rögar kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ziraat Mahallesi'nde bazı rögar kapaklarının çalınması nedeniyle çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisinin Y.E. (54) olduğunu belirleyen ekipler, bu kişinin Osmangazi Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, çalınan 7 rögar kapağı ekiplerce bulundu.

Gözaltına alınan Y.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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