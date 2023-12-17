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Kütahya ve Mersin'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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Kütahya ve Mersin'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

Kütahya ve Mersin'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Şirket kurarak internet üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin, yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

Kütahya ve Mersin\'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
17.12.2023 - 14:21,
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Kütahya ve Mersin'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şirket kurarak internet üzerinden yüksek karlı yatırım vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin Kütahya ve Mersin'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli dijital dokümanlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.K, A.E, K.G, R.B. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Kütahya, Mersin, Son Dakika

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