Kütüphanelerdeyiz Projesi Ankara'da Başladı - Son Dakika
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Kütüphanelerdeyiz Projesi Ankara'da Başladı

Kütüphanelerdeyiz Projesi Ankara\'da Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Kütüphanelerdeyiz' projesi, öğrencilerin okuma kültürünü geliştirerek kütüphaneleri tanıtmayı amaçlıyor. Proje kapsamında öğrenciler, kütüphane oryantasyonu ve ebru atölyesi gibi etkinliklere katılıyor.

20.02.2025 15:54  Güncelleme: 15:59
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek, yaşadıkları şehirlerdeki kütüphaneleri tanımalarını sağlamak ve atölyesi bulunan kütüphanelerin öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan 'Kütüphanelerdeyiz' projesi Ankara'da başladı.

Proje kapsamında Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Kamil Ocak Ortaokulu öğrencileri, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Öğrenciler burada kütüphane oryantasyonu programına katıldı ve ebru atölyesinde eğitim aldı. Proje koordinatörü Sibel Kars, kütüphanelerin okul dışı eğitim ortamı olarak kullanılmasını amaçladıklarını belirterek, "Temel Eğitim Genel Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde öğrencilerimizin kütüphaneleri tanımaları, işleyişini öğrenmelerini ve aynı zamanda mevcut atölyeleri kullanmasını sağlıyoruz. Kütüphane ve atölyelerimizin okul dışı eğitim ortamı olarak da kullanmalarını amaçlıyoruz. Geldikleri kütüphanelerde çalışanlardan destek alarak kütüphane kullanımını sağlıyor, bulunan atölyelerde de kendilerini keşfetmelerini sağlıyoruz" dedi.

'PROJELERİMİZ SAYESİNDE TALEPLER DAHA ÇOK ARTTI'

Sibel Kars, "Projemiz çok kısa süre önce başladı. İlimizde ve diğer illerde kütüphaneler kullanılmaktaydı ancak özellikle atölyelerden pek çok kişinin haberi yoktu. Projelerimiz sayesinde talepler daha çok arttı. Öğrencilerimiz kütüphaneleri sadece kitap okuyacakları yer olarak değil; kendi kültürlerini ve becerilerini kazanacakları, ailesi ve arkadaşları ile vakit geçirecekleri ortam olduğunu fark ediyorlar. Öğrencilerimizin deneyimlerine ortak olduğumuzda ilk gördüğümüz durumsa heyecanlarıydı. Meraklı bakan gözleri daha da meraklı bakar oldu. Projeden çok keyif aldıklarını bizzat kendim de tecrübe etmiş oldum" diye konuştu.

Kütüphaneci Sümeyra Uçar ise kütüphanelerin yaşayan mekanlar olduğunu belirterek, erken yaşta okuma kültürünün oturması için bu faaliyetlere sonuna kadar destek verdiklerini söyledi. Kütüphaneyi ziyaret eden öğrenciler de burada keyifli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm öğrencilerin atölyeleri ziyaret etmesini önerdi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL- ALİ ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütüphanelerdeyiz Projesi Ankara'da Başladı - Son Dakika

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