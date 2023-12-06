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Küvette bebeğini yıkayan anne epilepsi krizi geçirdi! Bebek boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Küvette bebeğini yıkayan anne epilepsi krizi geçirdi! Bebek boğulma tehlikesi geçirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir anne, bebeğini yıkarken epilepsi krizi geçirdi. Komşuları tarafından küvette baygın halde bulunan bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

06.12.2023 - 14:48,
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde küvette 10 aylık bebeğini yıkayan anne, epilepsi krizi geçirdi. Eşinden haber alamayan babanın aradığı komşusu, evde bebeği küvette hareketsiz, anneyi ise nöbet geçirmiş halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren 10 aylık bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EŞİNDEN HABER ALAMAYINCA KOMŞUSUNU ARADI

Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Epilepsi hastası anne, komşusuna, 10 aylık M.C. isimli kızını yıkayacağını söyledi. Daha sonra küvette bebeğini yıkayan anneden haber alamayan eşi, komşularını arayarak kontrol etmesini istedi.

Küvette bebeğini yıkayan anne epilepsi krizi geçirdi! Bebeğin durumu ağır

BEBEK KÜVETTE, ANNE YERDE BAYGIN HALDE BULUNDU

Daireye giden komşu zili çalmasının ardından çiftin 4 yaşındaki çocukları kapıyı açtı. Banyoya giden komşu, bebeği küvette hareketsiz halde, anneyi ise nöbet geçirmiş yerde baygın gördü. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren komşunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Küvette bebeğini yıkayan anne epilepsi krizi geçirdi! Bebeğin durumu ağır

BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Boğulma tehlikesi geçiren bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesi'ne ardından da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Küvette bebeğini yıkayan anne epilepsi krizi geçirdi! Bebek boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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