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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle 40 günlük yas ilan edildi - Son Dakika
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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle 40 günlük yas ilan edildi

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümü üzerine ülkede 40 günlük yas ilan edildi. Resmi daireler 3 gün süreyle kapatılacak.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah\'ın vefatı nedeniyle 40 günlük yas ilan edildi
16.12.2023 - 15:57,
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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkesinde 40 günlük yas ilan edildi.

Kuveyt hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, resmi dairelerin 3 gün süreyle kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada Emir Şeyh Nevvaf'ın ölümü nedeniyle 40 gün yas ilan edildiği kaydedildi.

Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mubarek es-Sabah, Şeyh Nevvaf'ın bugün öğlen vakti vefat ettiğini duyurmuştu.

Şeyh Nevvaf, 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra, kendinden önceki Emir kardeşi Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül 2020'de vefat etmesinin ardından Kuveyt Emiri olmuştu.

Kaynak: AA
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Kuveyt, Son Dakika

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